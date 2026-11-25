Volgens econoom Winston Ramautarsing is er weinig reden om trots te zijn op 51 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Dat ligt grotendeels aan de manier waarop de politiek zichzelf de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Volgens Ramautarsing is de kwaliteit van het openbaar bestuur sterk achteruitgegaan door onder meer partijpolitiek, regelarij en corruptie. Hierdoor zijn volgens hem herhaaldelijk verkeerde beleidsbeslissingen genomen en kansen die de natuurlijke hulpbronnen van Suriname bieden onvoldoende benut.

“Dat is de essentie. We hebben geen tsunami, stormen of orkanen gehad. Het zijn menselijke ofwel bestuurlijke fouten die het welvaartsniveau in Suriname laag gehouden hebben. We hebben het zelf gedaan”, zei Ramautarsing in het programma ABC Actueel. De econoom voerde aan dat de achteruitgang grotendeels te wijten is aan de Surinamers, aangezien zij, op een korte militaire periode na, de leiders van het land zelf hebben gekozen.

“Terwijl we wisten dat het niet de eerlijkste mensen waren. We wisten dat ze allemaal van zichzelf hielden en zichzelf kwamen verrijken. En toch bleven we op ze stemmen. Dat is inderdaad iets dat de bevolking zichzelf moet aanrekenen”, stelde hij.

Volgens Ramautarsing ligt de sleutel tot verandering in de komende vijftig jaar ook bij de samenleving zelf. Hij vindt dat het Surinaamse volk de hand in eigen boezem moet steken en bereid moet zijn het roer fundamenteel om te gooien als het land een andere koers wil inslaan.

“We zien het nogal simpel. We denken dat als de ene regering het niet goed doet, die andere het dan misschien minder slecht had gedaan, misschien ervan heeft geleerd en het deze keer wel beter gaat doen. Laten we weer een kans geven. Natuurlijk leiden het mechanisme om mensen afhankelijk te houden, ze baantjes te geven, gronden uit te delen, in commissies te zetten om te verdienen, patronage en verdeel-en-heerspolitiek er inderdaad toe dat we iedere keer verkeerde leiders kiezen”, aldus de econoom. Volgens hem is het tijd voor nieuwe en betere leiders.