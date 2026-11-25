Het nieuwe Ingipipa Park bij Weg naar Zee in Suriname staat aan de vooravond van een feestelijk openingsweekend. Op vrijdag 27 november treden twee finalisten van het Indiase televisieprogramma Indian Idol op en een dag later, zaterdag 28 november, staat de Nederlandse zanggroep RE-PLAY op het podium!

Volgens manager Leon Lentze zijn de voorbereidingen voor de evenementen in volle gang en verloopt alles volgens planning. Hij vertelde tijdens een interview met ABC dat het initiatief in de eerste plaats een maatschappelijk doel heeft. Met commerciële activiteiten, zoals concerten en de verhuur van evenementenruimten, moet de verdere ontwikkeling en de organisatie van sociale activiteiten worden ondersteund.

Het park hield eerder al een eerste open dag afgelopem september met aandacht voor dagbesteding voor senioren waarbij bijna 800 ouderen aanwezig waren. Het initiatief is bedoeld om senioren mogelijkheden te bieden voor ontmoeting, ontspanning en gezamenlijke activiteiten, waarbij ook gratis voorzieningen worden nagestreefd.

Het komende openingsweekend begint vrijdag met het optreden van Indian Idol-finalisten Suhail Sufi en Myscmme Bosu tijdens The Magnificent Duo. Zaterdag staat in het teken van het dertigjarig bestaan van RE-PLAY. Het jubileumconcert maakt deel uit van de activiteiten rond de viering van de Surinaamse onafhankelijkheid.

Intussen wordt het terrein verder ontwikkeld. Volgens eigenaar Jeroen Lentze is de tweede evenementenhal net klaar en zijn er al vier watervilla’s op het park aanwezig. Het is de bedoeling om in de toekomst overnachtingen aan te bieden. Ook een restaurant, vogelpark, zwembad en kinder playground staan op de planning. Als de ontwikkeling goed verloopt, behoort volgens hem ook de bouw van een hotel tot de mogelijkheden.

De initiatiefnemers willen de aanwezige natuur nadrukkelijk behouden als onderdeel van de beleving & de biodiversiteit stimuleren door meer diverse bomen te planten. Bezoekers kunnen er wandelen en ontspannen tussen het groen en langs het water. Het streven is om in januari het park dagelijks toegankelijk te maken. Het restaurant is nog niet gereed en overnachten is vooralsnog niet mogelijk.

Naast de commerciële evenementen staat voor 20 december een nieuwe sociale activiteit gepland. De organisatie wil dan weeskinderen uitnodigen voor een gratis diner. Hoeveel kinderen kunnen deelnemen, is volgens Lentze nog niet vastgesteld. Nadere informatie over de invulling volgt later.

Ingipipa Park ligt aan de Ingipipaweg 20, een zijweg in de omgeving van de Henry Fernandesweg bij Weg naar Zee. De organisatie is open voor bijvoorbeeld bruiloften & samenwerking met anderen die evenementen of maatschappelijke activiteiten willen organiseren. Verder zijn er diverse vacatures open voor nieuwe medewerkers. Meer informatie is te vinden via ingipipa-park.com.