Een delegatie van ongeveer 25 medewerkers van de Nederlandse defensieorganisatie heeft dinsdag 24 november op drie locaties in Suriname kransen gelegd. Het eerbetoon maakt deel uit van een tiendaagse studiereis waarbij de versterking van de militaire samenwerking en het onderzoek naar het gedeelde verleden van Suriname en Nederland centraal staan.

De kransen werden gelegd bij het monument van de Troepenmacht in Suriname (TRIS), het Kwaku-monument en het Infanteriemonument bij de Memre Boekoe Kazerne. De delegatie bracht daarmee eer aan voormalige militairen, in het bijzonder aan degenen die tijdens hun dienst om het leven kwamen.

De studiereis wordt georganiseerd door het Multicultureel Netwerk Defensie (MND). Het merendeel van de deelnemers is van Surinaamse afkomst en werkt bij de Nederlandse defensieorganisatie. Volgens luitenant-kolonel Stanley Nooitmeer van het MND is het bezoek bedoeld om de contacten met Surinaamse instellingen en defensieorganisaties te onderhouden en verder te versterken.

Daarbij wordt voortgebouwd op bestaande samenwerkingsverbanden, waaronder de Makandra-projecten en de contacten tussen de Surinaamse Militaire Politie en de Koninklijke Marechaussee. Sommige samenwerkingsrelaties zijn met ondersteuning van de Nederlandse ambassade tot stand gekomen.

Een ander onderdeel van de reis is verkennend onderzoek naar het trans-Atlantische slavernijverleden en de invloed daarvan op de Surinaamse samenleving, de Surinaamse defensie en medewerkers van Surinaamse afkomst binnen de Nederlandse defensieorganisatie. De delegatie bezoekt daarvoor historische locaties en maatschappelijke instellingen en voert gesprekken in Paramaribo en het binnenland.

Nooitmeer benadrukt dat ook de veteranen van de voormalige TRIS door de Nederlandse defensiemedewerkers als collega’s worden beschouwd. De TRIS maakte deel uit van het Nederlandse leger en ging vooraf aan de vorming van het Surinaamse leger.

Na terugkeer in Nederland worden de bevindingen van de studiereis gepresenteerd aan besluitvormers binnen de Nederlandse defensieorganisatie. Daarmee willen de deelnemers bijdragen aan een verdere versterking van de samenwerking tussen beide landen. De delegatie neemt woensdag 25 november ook deel aan de activiteiten en het defilé ter gelegenheid van 51 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.