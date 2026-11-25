De klant die dinsdagmiddag samen met een kapster werd overvallen in een kapsalon aan de Verlengde Keizerstraat in Suriname, blijkt de bekende Surinaamse influencer Tallgurl te zijn. De 34-jarige socialmediapersoonlijkheid, die in het dagelijks leven Anastacia Kensmil heet, heeft dit zelf bekendgemaakt in een video op TikTok.

Waterkant.Net berichtte eerder over de gewapende roofoverval, waarbij de eigenaresse van de kapsalon haar sieraden kwijtraakte en een klant werd beroofd van 600 euro en 3.000 SRD. Inmiddels heeft Tallgurl zelf verteld over de angstige momenten die zij tijdens de overval heeft meegemaakt.

De influencer zat in de kappersstoel toen zij via de spiegel plotseling een gewapende man achter zich zag. De indringer, die volgens haar een grijze capuchon en een helm droeg, had het op de sieraden van haar kapster gemunt.

Terwijl de onderneemster onder bedreiging haar sieraden afdeed, hield de rover volgens Tallgurl een vuurwapen tegen de buik van de vrouw. De influencer slaagde er intussen in haar mobiele telefoon onder haar shirt te verbergen.

Op dat angstige moment gingen haar gedachten uit naar haar kinderen. Ze hoopte vooral dat de gewapende man rustig zou blijven en dat beide vrouwen niets zou worden aangedaan.

De overvaller kreeg vervolgens de handtas van Tallgurl op de kaptafel in het vizier. Hij haalde daar bovengenoemde bedragen uit, waarna hij de salon verliet.

Buiten zou een kompaan op hem hebben gewacht op een zwarte bromfiets zonder kentekenplaat. Tallgurl geeft aan dat zij deze tweede man zelf niet heeft gezien.

Na het vertrek van de rover waren beide vrouwen hevig geschrokken. De kapster stond volgens de influencer te beven van angst. Op aandringen van Tallgurl werd vervolgens de Surinaamse politie ingeschakeld. Het onderzoek naar de gewapende roofoverval duurt voort.