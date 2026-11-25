Twee gewapende rovers hebben dinsdag 24 november op klaarlichte dag een kapsalon aan de Verlengde Keizerstraat in Suriname overvallen. De mannen bedreigden de 51-jarige eigenaresse J.B. en haar 34-jarige klant A.K. met een vuistvuurwapen en maakten sieraden en geld buit.

Volgens de eigenaresse was zij bezig haar klant te behandelen toen de twee mannen de salon binnenliepen. Een van de verdachten richtte direct een vuistvuurwapen op haar buik en dwong haar al haar sieraden af te staan.

De kapsaloneigenaresse moest een halsketting en vijf vingerringen van geel metaal afgeven. Vervolgens richtten de rovers zich op de klant. Uit haar handtas namen zij 600 euro en 3.000 Surinaamse dollars weg.

Na de overval sloegen de daders op een zware bromfiets op de vlucht. Beide slachtoffers bleven ongedeerd. De politie van Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek.