Liefhebbers van Surinaamse livemuziek kunnen aanstaande zaterdag 28 november hun hart ophalen bij Broki aan de Waterkant 5 in Paramaribo. Daar organiseert Evalux Events de eerste editie van Bigi Poku Classic, een muziekavond met een uitgebreid programma.

Voor het evenement zijn maar liefst vijf muziekformaties aangekondigd: Aptijt, New Style, Sangrafu, The Seasonband en Gowtu Moni Band. Ook MC Dust maakt deel uit van het programma.

De muziekavond vindt plaats in het weekend na de viering van de Surinaamse onafhankelijkheid en biedt muziekliefhebbers de gelegenheid om de feestelijkheden voort te zetten. Bezoekers zijn vanaf 21.00 uur welkom.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor 600 SRD bij Evalux Collection aan de Franchepanestraat 100. De reguliere toegangsprijs bedraagt 800 SRD. Wie pas aan de poort een kaart koopt, betaalt dus meer.

Voor meer informatie over Bigi Poku Classic en VIP-mogelijkheden kan contact worden opgenomen met de organisatie via +597 8497650 of +597 115421.