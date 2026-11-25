Een toestel van Surinam Airways (SLM) dat woensdagmorgen vanuit Amsterdam onderweg was naar Suriname, heeft de reis naar Paramaribo voortijdig moeten afbreken. Ruim twee uur na vertrek werd besloten terug te keren naar luchthaven Schiphol, nadat de cockpitbemanning een barst in de voorruit van het vliegtuig had geconstateerd.

Het gaat om vlucht PY993. Volgens de Surinaamse luchtvaartmaatschappij was er geen sprake van een noodsituatie en is de vliegveiligheid op geen enkel moment in gevaar geweest. Desondanks werd uit voorzorg besloten de vlucht niet voort te zetten.

Aan het besluit om terug te keren naar Nederland liggen voornamelijk technische overwegingen ten grondslag. Op Schiphol zijn de benodigde faciliteiten, gereedschappen en technische ondersteuning direct beschikbaar om de beschadigde ruit grondig te inspecteren en indien nodig te vervangen.

Het vliegtuig is inmiddels weer op Schiphol geland, waar de afhandeling van de passagiers en vracht in gang is gezet. Het incident heeft ook gevolgen voor reizigers die vanuit Suriname naar Nederland zouden vertrekken.

Passagiers die geboekt hebben voor de retourvlucht PY994 van Paramaribo naar Amsterdam, zijn via e-mail en hun reisagent verzocht voorlopig niet naar de Johan Adolf Pengel International Airport af te reizen.

Wanneer beide vluchten alsnog worden uitgevoerd, is vooralsnog niet bekend. De luchtvaartmaatschappij werkt samen met haar technische en operationele partners aan een oplossing om de gevolgen voor de gedupeerde reizigers zoveel mogelijk te beperken.

De SLM betreurt het ontstane ongemak en zal de betrokken passagiers rechtstreeks informeren zodra de nieuwe vertrek- en aankomsttijden bekend zijn.