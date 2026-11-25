In het Westen van Suriname is een 56-jarige man woensdagvond 25 november dood aangetroffen in een pand aan de A.K. Doergasawstraat. Het pand bevindt zich tegenover de Doergamall in het Surinaamse district Nickerie.

De politie kreeg melding van de vondst en begaf zich naar de opgegeven locatie. De wetsdienaren wisten de identiteit van de overleden man te achterhalen. Het gaat om de 56-jarige Rajenderkumar Hardien.

Zijn familieleden werden in kennis gesteld van het overlijden en verzocht naar de locatie te komen om de man te identificeren. Daarbij liepen de emoties hoog op.

Volgens bronnen leidde Hardien een zwerversbestaan. Over de omstandigheden waaronder hij om het leven is gekomen, is vooralsnog niets bekend.