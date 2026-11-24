De twee 21-jarige mannen voor wie de Surinaamse politie eerder deze week opsporingsberichten verspreidde, zijn aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de beroving van een 44-jarige inspecteur van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS).

De verdachten, Talmai B. en Shane W., werden door hun ouders naar de politie gebracht.

De inspecteur had zijn blauwe iPhone 17 Pro via Facebook te koop aangeboden. Twee mannen verschenen op woensdag 28 oktober in een wit voertuig bij zijn woning aan de Henkie Spalburgweg, om de telefoon te bekijken. De mannen zijn daarbij gefilmd.

Tijdens de verkoopafspraak werd de verkoper naar eigen zeggen met kracht geduwd, waarna de mannen er met het toestel vandoor gingen.

De BBS-inspecteur wist kort daarna via iCloud de locatie van zijn gestolen telefoon te achterhalen. Met hulp van de politie werd een man aan de Asidonhopostraat aangetroffen met de telefoon op dat moment in zijn bezit, waardoor hij kon worden aangehouden.