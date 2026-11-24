In Suriname circuleren momenteel valse WhatsApp-berichten waarin mensen worden wijsgemaakt dat zij een verkeersovertreding hebben begaan en nog een verkeersboete moeten betalen. Het Korps Politie Suriname (KPS) waarschuwt dinsdag 24 november nadrukkelijk voor deze berichten, die niet van de politie afkomstig zijn. Wie op meegestuurde links klikt, loopt het risico dat persoonlijke gegevens in verkeerde handen vallen.

De politie heeft meerdere meldingen ontvangen van burgers die via WhatsApp zijn benaderd over zogenaamd openstaande verkeersboetes. De berichten wekken de indruk dat er een boete op naam van de ontvanger geregistreerd staat.

Naar aanleiding van de meldingen heeft de politie navraag gedaan bij de Dienst Executie Strafvonnissen (DES). Daaruit is gebleken dat de berichten niet afkomstig zijn van het KPS. De politie roept burgers daarom dringend op om niet op dergelijke berichten te reageren.

Vooral de links die in de WhatsApp-berichten worden meegestuurd, kunnen gevaarlijk zijn. Volgens de politie bestaat het risico dat persoonlijke informatie in handen komt van onbevoegden wanneer ontvangers deze links openen. Burgers wordt daarom geadviseerd geen links aan te klikken en onder geen beding persoonlijke gegevens te verstrekken.

Wie twijfelt of er daadwerkelijk sprake is van een openstaand vonnis, kan dit uitsluitend laten verifiëren via het officiële WhatsApp-nummer van de Dienst Executie Strafvonnissen: 08808652.

Het KPS benadrukt dat burgers alert moeten blijven en verdachte berichten moeten negeren. De politie wil daarmee voorkomen dat mensen slachtoffer worden van oplichting door berichten die ten onrechte de indruk wekken afkomstig te zijn van de autoriteiten.