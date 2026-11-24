In het strafrechtelijk onderzoek naar de massamoord in Moiwana hebben Nederlandse onderzoekers inmiddels ook in Suriname onderzoek verricht. Daarbij is onder leiding van de Surinaamse rechter-commissaris de plaats bezocht waar op 29 november 1986 tientallen burgers werden vermoord. Ook is op die locatie met een getuige gesproken. Dat maakt het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) dinsdag 24 november bekend.

Uit het persbericht van het OM blijkt verder dat niet alleen het Nederlandse Team Internationale Misdrijven (TIM) bij het onderzoek betrokken is, maar ook twee Nederlandse officieren van justitie die gespecialiseerd zijn in de vervolging van oorlogsmisdrijven. Zij verlenen technische ondersteuning aan het gerechtelijk vooronderzoek dat in Suriname onder leiding van de rechter-commissaris wordt uitgevoerd.

Het Surinaamse OM heeft daarnaast een officieel rechtshulpverzoek aan Nederland gestuurd. Daarmee wordt het mogelijk om ook op Nederlands grondgebied informatie te verzamelen en verklaringen af te nemen die van belang kunnen zijn voor het strafrechtelijk onderzoek. Via deze samenwerking kunnen beide landen relevante onderzoeksgegevens opvragen en uitwisselen.

De bekendmaking volgt op de getuigenoproep die maandag 23 november in Nederland werd gepubliceerd, onder meer via het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daarin werden vooral voormalige Surinaamse militairen en andere personen die mogelijk iets weten over de gebeurtenissen in Moiwana, opgeroepen zich te melden.

Bij het bloedbad op 29 november 1986 werden 39 burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen, door militairen van het Surinaamse leger doodgeschoten. De massamoord vond plaats tijdens de Binnenlandse Oorlog en is bijna veertig jaar later nog altijd onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.

Het OM heeft niet bekendgemaakt wanneer het Nederlandse onderzoeksteam precies in Moiwana is geweest en wie de getuige is met wie ter plaatse werd gesproken. Evenmin is duidelijk welke nieuwe informatie het bezoek heeft opgeleverd. Het onderzoek moet uiteindelijk uitwijzen wie verantwoordelijk waren voor de moorden en welke rol de betrokkenen daarbij hebben gespeeld.