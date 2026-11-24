Te Dijkveld, in het Surinaamse ressort Livorno, is de afgelopen periode met man en macht gewerkt om het nieuwe evenementencentrum Eventum Expo & Events op tijd gereed te krijgen. De locatie vormt op dinsdag 24 november voor het eerst het decor van een evenement: KybbaHolic, met een liveoptreden van de internationaal bekende dj en producer Kybba, georganiseerd door Hardcore Entertainment.

Om de nieuwe accommodatie voor deze eerste grote gelegenheid gebruiksklaar te maken, is de afgelopen tijd keihard gewerkt. Met de naderende show stond er flinke druk op het afronden van de werkzaamheden en de voorbereidingen.

Dat de inspanningen resultaat hebben opgeleverd, blijkt uit beelden die inmiddels online zijn gedeeld. Daarop is te zien dat het nieuwe evenementencentrum grotendeels klaar is om bezoekers te ontvangen.

KybbaHolic vindt dinsdagavond 24 november plaats van 21.00 tot 03.00 uur in Eventum Dijkveld. De timing is gunstig voor feestgangers: woensdag 25 november is het Srefidensi, de Onafhankelijkheidsdag van Suriname, waardoor veel bezoekers de volgende ochtend niet vroeg op hoeven.

Het optreden van Kybba is het eerste grote event bij Eventum Expo & Events, dat bedoeld is als multifunctionele locatie voor onder meer concerten, feesten en andere evenementen. Voor de organisatoren en iedereen die de afgelopen periode aan de locatie heeft gewerkt, belooft het een bijzonder moment te worden.

Kaarten voor KybbaHolic zijn verkrijgbaar bij Shaike Lights, The Coffeebox Noord en Zuid en F. Wazir. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen via +597 8844598 of +597 8519090.