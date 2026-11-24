VHP-parlementariër Krishna Mathoera maakt zich niet druk om de kritiek en aanvallen die worden gericht op VHP-kandidaat-voorzitter Armand Achaibersing. Volgens haar zijn dergelijke uitlatingen inherent aan de politiek in Suriname en krijgen personen die in de politiek stappen of een politieke functie bekleden, vrijwel automatisch met kritiek te maken.

Mathoera verwijst daarbij naar haar eigen ervaringen en stelt dat politici zich niet moeten laten afleiden door negatieve uitlatingen, maar zich moeten blijven richten op hun doelen en het leveren van concrete resultaten.

“Mijn eigen ervaring was: 35 jaar was ik bij de politie en ik heb toen nooit iets gehoord. Op het moment dat ik een stap in de politiek zette, was ik direct een drugscrimineel, mijn zoon was een moordenaar en mijn man was een terrorist”, zei Mathoera in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

De kritiek op Achaibersing is meer gericht op zijn betrokkenheid bij het New Surfin-schandaal onder de regering Santokhi-Brunswijk en het feit dat hij vroegtijdig afhaakte als minister van Financiën & Planning. Mathoera zelf ziet een goede kandidaat in Achaibersing en stelt dat zij een van de personen is die hem gevraagd heeft om voor deze functie te gaan.

“Ik denk dat hij de competenties al heeft. Hij heeft natuurlijk niet zo actief in de VHP gewerkt. Het heeft zijn voordelen, maar het heeft ook zijn minder goede kanten. Maar hij is bezig een inhaalslag te maken om de mensen te leren kennen, want uiteindelijk ga je leiding geven aan mensen van de VHP. Dus mensen moeten je kennen. Mensen moeten weten waarvoor je staat en waarin je gelooft”, aldus Mathoera.