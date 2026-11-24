Een onbekende man heeft tot tweemaal toe een vermoedelijke brandbom in een winkel op de kruising van de Zwartenhovenbrugstraat en de Anton de Komstraat in Suriname gegooid. De politie onderzoekt het incident als een poging tot brandstichting.

De 34-jarige winkelier deed na de ontdekking aangifte bij de Surinaamse politie en stelde de beelden van zijn beveiligingscamera’s ter beschikking. Daarop is te zien hoe een man vanaf de voorzijde van het pand tweemaal een voorwerp naar binnen gooit dat vermoedelijk een brandbom is.

Uit nader onderzoek van de camerabeelden blijkt dat het incident zich in de voorafgaande nacht of mogelijk al eerder heeft voorgedaan. Het exacte tijdstip is nog niet vastgesteld.

De politie van Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek. Over eventuele schade of een aanhouding is nog niets bekend.