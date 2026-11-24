In Suriname is de 43-jarige J.R. aangehouden op verdenking van oplichting en verduistering van elf mobiele telefoons en een Apple Watch. De apparaten, waaronder verschillende modellen van Samsung en Apple, vertegenwoordigen volgens de aangifte een gezamenlijke waarde van bijna SRD 300.000. De man zou de goederen bij een ondernemer hebben opgehaald met de belofte dat ze in termijnen zouden worden betaald.

De zaak kwam aan het licht nadat ondernemer R.J. op vrijdag 6 november aangifte deed bij de politie van Munder. Volgens zijn verklaring werd hij op 6 oktober door Jason, die hij al enige tijd kent, benaderd met het verzoek een mobiele telefoon op afbetaling mee te nemen. Jason toonde daarbij een loonstrook en beloofde zes maanden lang SRD 2.000 per maand af te lossen.

In de dagen daarna nam Jason volgens de aangever herhaaldelijk contact met hem op. Hij vertelde dat collega’s van een callcenter eveneens telefoons op afbetaling wilden aanschaffen. Om dat te onderbouwen stuurde hij onder meer een foto van de identiteitskaart van een vrouw die naar zijn zeggen een Samsung S25 wilde kopen.

De ondernemer stemde telkens in met de voorgestelde betalingsregelingen. Jason haalde vervolgens meerdere telefoons en een Apple Watch op in de winkel. Zo liep het aantal meegegeven apparaten in korte tijd op tot elf telefoons en het horloge.

Volgens de aangifte zou Jason de eerste termijnbetalingen bij zijn vermeende collega’s innen en het geld op 26 oktober aan de ondernemer overhandigen. De afgesproken betalingen kwamen echter niet volgens afspraak binnen, waarop de ondernemer besloot aangifte te doen.

Na onderzoek op basis van informatie van de Counter Narcotics & Terrorism Intelligence Unit (CNTI) werd Jason deze week op zijn werk opgespoord en aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. De politie onderzoekt de zaak verder.