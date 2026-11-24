De Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod heeft maandag 23 november een hoge nationale onderscheiding ontvangen. President Jennifer Simons benoemde haar tot Grootofficier in de Ereorde van de Palm tijdens een plechtigheid in de achtertuin van het Presidentieel Paleis. McLeod, die naar eigen zeggen enigszins verrast was door de erkenning, behoorde tot de 130 personen die werden gedecoreerd in verband met 51 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.

De schrijfster denkt dat haar onderscheiding niet alleen verband houdt met haar literaire werk, maar ook met haar jarenlange inzet voor de samenleving. Zo hielp zij van 1994 tot ongeveer 2014 bij het verzorgen van schoolmaaltijden. Daarnaast zette zij de opbrengsten van haar boeken in voor de restauratie van de boot Sweet Merodia.

Met die boot werden gedurende vijftien jaar educatieve tochten georganiseerd. Schoolkinderen konden gratis meevaren om kennis te maken met de Surinaamse geschiedenis en de flora en fauna van het land. McLeod wees tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS) ook op haar boeken, waarmee zij Suriname onder de aandacht bracht, en haar bijdrage aan de restauratie van het Elisabeth Samsonhuis.

President Simons benadrukte tijdens de ceremonie dat niet alleen mensen in hoge functies een belangrijke bijdrage aan het land leveren. Volgens haar verdient iedereen die zich inzet voor anderen in de eigen omgeving erkenning. “We kunnen niet allemaal in de top van het land zitten. Maar waar we wel moeten zitten, is de top van ons vermogen om voor de mensen in onze eigen omgeving belangrijk te zijn”, zei het staatshoofd.

De president sprak de hoop uit dat de gedecoreerden hun werk voortzetten. Zij wenste hun ook toe dat zij, na soms jarenlang voor anderen klaar te hebben gestaan, waardering, rust en ondersteuning vanuit hun omgeving ervaren. De voordrachten voor de onderscheidingen waren vooraf door een commissie getoetst aan de geldende criteria.

Naast McLeod ontvingen ook Christien Naarden en Ramdjanhoesen Abdoelrahman een hoge onderscheiding. Naarden werd benoemd tot Commandeur in de Ereorde van de Gele Ster en Abdoelrahman tot Commandeur in de Ereorde van de Palm.

De overige 127 gedecoreerden kregen onderscheidingen in verschillende graden van de Ereorde van de Gele Ster en de Ereorde van de Palm. De uitreiking vond plaats in de aanloop naar Srefidensi op 25 november, wanneer Suriname 51 jaar staatkundige onafhankelijkheid viert.