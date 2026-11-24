Oud-DOE-parlementariër Carl Breeveld is voorstander van een systeem waarbij de president van Suriname rechtstreeks door de bevolking wordt gekozen. Volgens hem biedt een dergelijk systeem het staatshoofd meer zelfstandigheid en slagkracht om beleid uit te voeren, zonder voortdurend rekening te hoeven houden met de politieke belangen en onderlinge verhoudingen binnen de coalitie en de eigen partij.

De politicus vindt dat Suriname daarom moet toewerken naar een systeem waarin de president een eigen kabinet kan samenstellen en rechtstreeks verantwoording draagt aan de kiezers.

“Want je bent altijd in een situatie waarbij je moet rekenen op je coalitie. Je moet ervoor zorgen dat je coalitie niet uit elkaar valt. Dat is ook de reden waarom ik voorstander ben van een rechtstreeks gekozen president. We moeten naar dat systeem. Het systeem waarin de bevolking rechtstreeks kiest voor een president en waarin die president inderdaad veel meer slagkracht heeft om te handelen en een eigen kabinet samen te stellen.

“Natuurlijk moet het een goede president zijn met het hart op de juiste plek. Want als je een slechte president krijgt, dan heb je ook een probleem. Maar laat me ervan uitgaan dat de personen die zich verkiesbaar stellen het hart op de juiste plek hebben en het beste willen voor Suriname”, zei Breeveld in een interview op TBN.

Breeveld verwijst in dit verband naar landen als Rwanda en Singapore, waar presidenten volgens hem rechtstreeks gekozen zijn en over meer ruimte beschikken om zelfstandig leiding te geven en besluiten te nemen. Bij een rechtstreeks gekozen president in Suriname zou er volgens hem minder afhankelijkheid zijn van coalitieafspraken en belangen. Daardoor zou het staatshoofd gemakkelijker deskundigen op ministersposten kunnen benoemen en hen bij onvoldoende functioneren kunnen vervangen.

Als voorbeeld van de uitdagingen binnen het huidige systeem wijst de oud-parlementariër op president Jennifer Simons, van wie hij merkt dat het niet simpel is om als staatshoofd richting te geven en tegelijkertijd rekening te houden met de verschillende politieke belangen. Volgens hem heeft president Simons als eerste burger van het land een enorme verantwoordelijkheid op zich genomen.

“Er is hoop voor Suriname. Ik ben een van de meest hoopvolle Surinamers, omdat ik altijd geloof dat het beste mogelijk is voor ons land. Maar dat betekent niet dat we blind moeten zijn voor wat zich voltrekt. Die hoop moet vorm krijgen in de manier waarop we beleid maken en met elkaar omgaan”, aldus Breeveld.