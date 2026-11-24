Het bovengedeelte van een woning aan de Granboriweg in Suriname is door brand volledig verwoest. De 30-jarige bewoonster R.V. was kort voor de brand van huis vertrokken om naar de winkel te gaan.

Onderweg werd zij door een buurtbewoner gewaarschuwd dat haar woning in brand stond. De vrouw keerde onmiddellijk terug. Bij aankomst bleek dat omstanders de brandweer al hadden ingeschakeld.

Het gaat om een hoogbouwwoning waarvan het bovengedeelte volledig uit hout was opgetrokken. Dit gedeelte ging geheel in vlammen op.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie van Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek.