Bijna veertig jaar na de massamoord in het Surinaamse dorp Moiwana doen onderzoekers in Suriname en Nederland een nieuwe oproep aan mensen die informatie hebben over het bloedbad van 29 november 1986. Daarbij werden 39 burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen, doodgeschoten door militairen van het Surinaamse leger. De onderzoekers hopen alsnog vast te stellen wie verantwoordelijk waren en hen voor de rechter te brengen.

De zaak kreeg maandag 23 november opnieuw aandacht in het Nederlandse televisieprogramma Opsporing Verzocht. Het Surinaamse Openbaar Ministerie begon eind 2023 een strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels loopt in Suriname een gerechtelijk vooronderzoek onder leiding van een rechter-commissaris, waarbij het Nederlandse Team Internationale Misdrijven (TIM) ondersteuning biedt.

Volgens de onderzoekers waren op de bewuste dag vermoedelijk ongeveer honderd personen actief in Moiwana. Het ging om militairen van het regeringsleger en inheemse burgers die de militairen in het oerwoud hielpen en mogelijk ook meevochten. De laatste groep staat bekend onder de namen Tucajana en Delta Force. Het onderzoek moet uitwijzen wie precies bij de gebeurtenissen betrokken waren en welke rol ieder van hen speelde.

De oproep richt zich nadrukkelijk op voormalige militairen van het Surinaamse leger. Zij kunnen mogelijk vertellen wie destijds in Moiwana aanwezig waren of wat zij later van collega’s hebben vernomen. Ook andere getuigen en mensen in Nederland die over informatie beschikken, worden gevraagd zich te melden.

De massamoord vond plaats tijdens de Binnenlandse Oorlog, die van 1986 tot 1992 woedde. Het regeringsleger onder leiding van Desi Bouterse vocht toen tegen het Junglecommando van Ronnie Brunswijk. De moorden in Moiwana gelden als een van de ernstigste gebeurtenissen uit die periode.

Voor nabestaanden blijft berechting van de verantwoordelijken van groot belang. Getuige en nabestaande André Ajintoena benadrukt in de oproep dat de betrokkenen gestraft moeten worden: “Dat is belangrijk voor de nabestaanden van Moiwana.”

Mensen met informatie kunnen contact opnemen met het Surinaamse onderzoeksteam via +597 876 9458 of met het Nederlandse Team Internationale Misdrijven via +31 6 3467 0180. Wie vertrouwelijk informatie wil delen, kan in Nederland terecht bij het Team Nationale Inlichtingen (TNI) via +31 88 661 7734. Dat team kan de identiteit van informanten afschermen.