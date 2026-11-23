Met gebeden voor een veiliger Suriname zijn zaterdag duizenden christenen door de straten van Paramaribo getrokken. De deelnemers aan de March for Jesus maken zich grote zorgen over gewelddadige berovingen, liquidaties, zelfdodingen en psychische problemen. Verschillende Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten sloegen daarom de handen ineen voor een gezamenlijke gebedsmars.

Volgens medeorganisator Reuel Koanting wil de christelijke gemeenschap niet langer vanaf de zijlijn toekijken. Hij beschouwt de problemen in het land als een geestelijke strijd en hoopt met de mars zowel verandering als meer saamhorigheid tussen de kerken te stimuleren. Koanting schat dat er meer dan 3.000 mensen meeliepen, meer dan de organisatie vooraf had verwacht. Het aantal is niet onafhankelijk vastgesteld.

De stoet trok door verschillende straten van de hoofdstad en hield onder meer halt bij de Centrale Bank van Suriname om te bidden. Op het Onafhankelijkheidsplein werd ook gebeden voor president Jennifer Simons, De Nationale Assemblee en het land. Volgens de organisatie stonden de gebedsmomenten onderweg niet vooraf vast.

Een soortgelijke mars vond in 2013 plaats. Koanting hoopt dat het initiatief ook in de districten navolging krijgt en dat Surinamers blijven bidden voor herstel van het land. Hij spreekt daarbij de verwachting uit dat 2027 een beter jaar voor Suriname wordt.

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