Twee minderjarige kinderen zijn zondagavond dood aangetroffen in een auto aan de Brownsweg in Suriname. Het zou gaan om een Toyota RAV4.

Na de ontdekking werd de politie van Brownsweg ingeschakeld om een onderzoek in te stellen.

Nadere bijzonderheden over de omstandigheden waaronder de kinderen om het leven zijn gekomen, zijn vooralsnog niet bekend. Ook hun leeftijden zijn nog niet vastgesteld.

Er bestaat een vermoeden dat de kinderen door verstikking om het leven zijn gekomen.

De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het tragische incident.