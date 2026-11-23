De politie in Suriname zoekt twee mannen van 21 jaar die worden verdacht van diefstal met geweld. Het gaat om Talmai Jismerai Boldewijn en Shane Jamile Clyde Wolf. Beiden worden in de opsporingsberichten als vluchtgevaarlijk aangemerkt. De procureur-generaal heeft hun opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast.

Boldewijn is geboren op 23 september 2005 en woont volgens de politie aan de Mathoeralaan in Paramaribo. Wolf is geboren op 26 november 2004 en woont volgens het opsporingsbericht aan de Diamantstraat in Paramaribo.

De twee opsporingsbevelen zijn gedateerd op vrijdag 20 november 2026 en werden maandag 23 november door het Korps Politie Suriname gepubliceerd. Waar en wanneer de vermeende diefstallen plaatsvonden, wordt niet vermeld. Ook maakt de politie niet bekend of de mannen in dezelfde zaak worden gezocht.

Wie informatie heeft over de verblijfplaats van Boldewijn of Wolf, wordt gevraagd contact op te nemen met Recherche Regio Midden via 582050 of 8889835. Tips kunnen ook worden doorgegeven aan het Command Center op 115 of bij het dichtstbijzijnde politiebureau.