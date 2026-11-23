Aan de vooravond van de Surinaamse Onafhankelijkheidsdag staat dinsdag 24 november een feestelijke avond vol muziek en entertainment op het programma. Leef Als Een Prof Promotion organiseert dan de Srefidensi Karinha Explosion bij SV Witsanti Carwash. Met een uitgebreide line-up van artiesten en groepen belooft de organisatie een bijzondere viering van Srefidensi.

Op het podium worden onder meer Lokono, Karinhia Brothers, Redi Doti Woyupore, Karinha Melody, Kurupa en Sukrutiki verwacht. Ook OG Krin’ Ati en The New Stars maken deel uit van het programma. DJ Rasbas zorgt eveneens voor muziek en volgens de aankondiging staat bezoekers bovendien nog een verrassing te wachten.

Het evenement vindt plaats op dinsdag 24 november 2026, één dag vóór de viering van 51 jaar Surinaamse onafhankelijkheid. Met de naam Srefidensi Karinha Explosion en een gevarieerde reeks optredens zet de organisator in op een feestelijke avond waarop bezoekers samen de onafhankelijkheid van Suriname kunnen vieren.

De entree bedraagt SRD 200. Wie meer informatie wil over het evenement, kan contact opnemen via WhatsApp op +597 876-8390. De locatie is SV Witsanti Carwash.