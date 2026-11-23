Een boot met een grote lading vermoedelijke smokkelwaar is op de Corantijnrivier onderschept nadat de politie het vaartuig aantrof in een afgelegen, doodlopend kreekje. De SK-boot lag ten zuiden van het Papegaaieneiland aangemeerd. Drie mannen die zich aan boord bevonden, zijn aangehouden en inmiddels in verzekering gesteld.

De ontdekking werd woensdag 18 november gedaan door de stootgroep van Regio West, die onder leiding van de commandant van de regio een operatie uitvoerde. Bij de controle bleek het vaartuig volgeladen met uiteenlopende goederen. De politie trof onder meer grote hoeveelheden kratten bier, sigaretten, energiedrank, kippenbouten, cacaopoeder, koffie, suiker, muskietenkaarsen en andere alcoholische dranken aan. De goederen werden in beslag genomen.

De bemanning had een verklaring voor de ongebruikelijke ligplaats. Volgens kapitein T.S. (25) en de twee arbeiders D.S. (48) en D.P. (19) was de boot lekgeraakt, waardoor zij hun reis niet konden voortzetten. De politie hield echter rekening met smokkelactiviteiten. Het gebied staat er namelijk om bekend dat boten met smokkelwaar er verborgen blijven liggen, in afwachting van een geschikt moment om de oversteek van Suriname naar Guyana te maken.

Bij nader onderzoek ontdekten de wetsdienaren bovendien dat de aantallen kratten op de inklaarlijst niet overeenkwamen met de daadwerkelijk getelde lading. Daarmee kwam ook de juistheid van de opgegeven vrachtgegevens ter discussie te staan.

De drie bemanningsleden werden meegenomen naar de basis van de afdeling Maritiem in Southdrain. Ook de SK-boot en de aangetroffen goederen werden daarheen overgebracht. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de mannen in verzekering gesteld op verdenking van onder meer oplichting, valsheid in geschrifte en overtredingen van de wetgeving tegen smokkel en economische delicten, de Wet Vergunningen Bedrijven en Beroepen en de Vreemdelingenwet.

De Recherche van Regio West heeft het verdere onderzoek naar de zaak overgenomen.