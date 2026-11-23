De Unit Verkeer-Oost van het Korps Politie Suriname heeft dinsdagavond 17 november een verkeerscontrole gehouden aan de Meerzorgweg in het district Commewijne. Tijdens de drie uur durende roadblock werden in totaal 55 voertuigen en 20 bromfietsen gecontroleerd en geregistreerd.

De gezamenlijke controle vond plaats tussen 18.00 en 21.00 uur, ter hoogte van de Unit Verkeer-Oost. Daarbij bleek dat vijf voertuigen niet voor de verplichte herkeuring waren aangeboden. Ook werden twee gevallen vastgesteld waarbij voertuigen niet verzekerd waren. Verder zijn zeven micaplaten verwijderd.

Naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen werden boetes opgelegd. De Surinaamse politie benadrukt dat verkeersregels voor alle weggebruikers gelden en roept bestuurders op zich daaraan te houden om verkeersongevallen en ongerief te voorkomen.