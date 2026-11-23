Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden geëist tegen de 21-jarige Fatima R. Zij wordt ervan verdacht opzettelijk brand te hebben gesticht in de woning van haar ex-vriend, een politieagent, aan de Wannestraat in het district Nickerie. De brand vond plaats op vrijdag 26 juni 2026.

De jonge vrouw werd op 30 juni opgespoord en aangehouden door de Surinaamse politie. Zij ontkent met klem dat zij verantwoordelijk is voor de brandstichting. Tijdens de behandeling van de strafzaak kwam echter een belastende getuigenverklaring naar voren.

Een getuige verklaarde dat Fatima hem op haar telefoon een filmpje had laten zien waarop te zien zou zijn hoe zij op twee verschillende plaatsen in de woning brand stichtte. Volgens het onderzoek van de Forensische Opsporing (FO) is de brand inderdaad op twee afzonderlijke plekken aangestoken: in de woonkamer en in de slaapkamer.

Fatima wordt bijgestaan door de advocaten Maureen Nibte en Vishal Rambharos. Tijdens de volgende strafzitting, op 17 december, komen haar raadslieden aan het woord. De verdachte blijft voorlopig vastzitten.