NDP-parlementariër Michael Marengo is bezorgd over het enorme aantal privéscholen dat in Suriname wordt geopend. Volgens hem is er bovendien een opvallende groei te zien in het aantal leerlingen dat zich bij deze particuliere onderwijsinstellingen laat inschrijven. De politicus vraagt zich af wat precies het beleid hierover is bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC).

“Want wat zal gebeuren als er een privéschool geopend wordt en over vijf jaar weer sluit? Kunnen de kinderen dan gewoon op een andere school aansluiten? En als ze het afronden, is hun diploma wel geldig om door te kunnen naar een andere school? Er zijn dus vragen, omdat er de laatste tijd overal heel veel privéscholen uit de grond rijzen”, stelde Marengo in het programma Bakana Tori.

Hij vermoedt dat ouders die hun kinderen op zo’n school inschrijven geen geloof meer hebben in het openbaar en FIBOS-onderwijs en bereid zijn te betalen voor onderwijs op een privéschool. “Dat wil zeggen dat men beter onderwijs wil voor zijn of haar kinderen. Dat geeft dus aan dat men geen geloof meer heeft in onze openbare scholen”, aldus de NDP’er.

Marengo benadrukt dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om de onderwijsbelangen van alle kinderen in Suriname te bewaken. De parlementariër vraagt zich daarom af welk signaal de sterke toename van privéscholen afgeeft over de staat van het openbaar en FIBOS-onderwijs. Daarnaast wil hij duidelijkheid over de voorwaarden waaronder particuliere scholen mogen worden geopend.

Zo stelt hij vragen over de vereiste vergunningen en registraties, de onderlinge afstand tussen scholen, de geldende maatstaven en kwaliteitsnormen en de controle op de lesprogramma’s en het onderwijs dat wordt aangeboden. De parlementariër stelt dat hij uit navraag heeft begrepen dat er geen wettelijke bepaling is die privéscholen verplicht om zich te registreren. Daar moet volgens hem verandering in komen.

“Ik zou er als overheid niet voor kiezen om mezelf te beconcurreren. Als het mijn taak is om onderwijs te geven aan Surinaamse kinderen en ik geef zoveel andere mensen toestemming om een privéschool te openen, dan heb ik straks geen kinderen meer. Want dan gaan ze allemaal naar privéscholen en dan heb je ook geen grip meer”, aldus Marengo.