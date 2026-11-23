De zaak rond de 29-jarige man, wiens lichaam zondag aanspoelde nadat hij vanaf een vissersboot in het water terecht zou zijn gekomen, heeft een opvallende wending gekregen. De politie in Suriname heeft de kapitein en drie andere bemanningsleden van het vaartuig aangehouden. Zij worden als verdachten aangemerkt nadat tijdens het onderzoek tegenstrijdigheden in verklaringen aan het licht kwamen.

Het lichaam van S.M. spoelde zondag 22 november rond 15.00 uur aan bij de steiger van Leonsberg. Zijn broer heeft het stoffelijk overschot positief geïdentificeerd. De Surinaamse politie heeft het lichaam in beslag genomen voor verder onderzoek.

De afdeling Kapitale Delicten onderzoekt de omstandigheden waaronder de 29-jarige in het water terechtkwam. Tijdens dat onderzoek kwamen feiten en omstandigheden naar voren die voor de recherche aanleiding waren om de vier andere opvarenden, onder wie de kapitein, als verdachten aan te merken.

De mannen zijn verhoord. Op basis van de onderzoeksbevindingen, waaronder tegenstrijdigheden in hun verklaringen en een getuigenverklaring, zijn zij aangehouden en in verzekering gesteld.

Wat zich precies aan boord van de vissersboot heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. Het onderzoek van Kapitale Delicten is gaande.