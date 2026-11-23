Een historische foto uit 1896 heeft een bijzonder verhaal uit de Surinaamse geschiedenis aan het licht gebracht. Op de afbeelding staat Affiba Maria Magdalena Dompig, een vrouw die in slavernij werd geboren, maar al 36 jaar vóór de officiële afschaffing daarvan haar vrijheid kreeg. Ze werd minstens 105 jaar oud. Haar levensverhaal staat centraal in de documentaire ‘Affiba – De oudste vrouw van Paramaribo’ van de Surinaamse filmmaker Ida Does, die dinsdag 24 november op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden.

De opmerkelijke ontdekking werd gedaan door ontwikkelingspsycholoog Joan Windzak, die onderzoek doet naar haar familiegeschiedenis. Tijdens haar zoektocht stuitte zij op een foto uit de collectie van het Rijksmuseum. Daarop zit haar voormoeder Affiba in een open koets, omringd door haar dochters, kleindochters en een achterkleindochter. De afbeelding stond jarenlang bekend onder de naam ‘Vijf geslachten in een bakje’, zonder dat duidelijk was wie de afgebeelde vrouwen waren.

Door archiefstukken, oude bevolkingsregisters en familieverhalen te onderzoeken, wist Windzak steeds meer bijzonderheden over haar voorouders te achterhalen. Haar zoektocht bracht haar terug naar de slavernijperiode in Suriname. Daarbij kwam niet alleen naar voren dat Affiba al tientallen jaren vóór de afschaffing van de slavernij vrij was, maar ook dat zij zich ervoor inzette om haar Afrikaanse naam te behouden en haar kinderen dezelfde familienaam mee te geven.

In de documentaire laat Ida Does zien hoe een enkele foto kan leiden tot de herontdekking van een vrijwel vergeten familiegeschiedenis. De film gaat niet alleen over het leven van Affiba, maar ook over de manier waarop de geschiedenis van tot slaaf gemaakte mensen is vastgelegd en hoe hun namen en persoonlijke verhalen alsnog zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Voor Windzak is haar onderzoek dan ook nog lang niet afgerond. Ze blijft vastbesloten om meer over haar voorouders te ontdekken. ‘De onderzoeker in mij zal zolang als ik leef door blijven zoeken’, zegt zij.

De documentaire wordt uitgezonden aan de vooravond van Srefidensi Dey, de Surinaamse Onafhankelijkheidsdag. Daarmee krijgt het bijzondere verhaal van Affiba ook een plek in de herdenking van de Surinaamse geschiedenis. De uitzending is dinsdag 24 november om 23.05 uur bij de NTR op NPO 2. De documentaire is ook aangekondigd voor NPO Start en NPO Doc.