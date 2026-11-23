Een houten pand met daarin zes arbeiderswoningen, een kantoor, een keuken en een toiletgroep is zondagavond volledig door brand verwoest aan de Avobakaweg in Suriname, ter hoogte van mastnummer 51. Er vielen geen gewonden.

Volgens de 54-jarige arbeider J.M. werd er die zondag niet gewerkt. Rond 19.45 uur zag hij brand ontstaan in een van de slaapkamers van de arbeiderswoningen. Hij waarschuwde direct zijn werkgever, die vervolgens de politie en de brandweer inschakelde.

De brandweer arriveerde rond 21.00 uur, maar het vuur had zich toen al zo ver verspreid dat de brandweerlieden alleen nog nabluswerkzaamheden konden verrichten. De politie van Paranam ontving rond 21.15 uur een melding van de brand en ging ter plaatse.

Het houten pand, met een oppervlakte van ongeveer 20 bij 30 meter, bleek volledig te zijn afgebrand.

Het pand was niet verzekerd en niet aangesloten op het elektriciteitsnet. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Surinaamse politie bewaakt voorlopig de brandlocatie en onderzoekt hoe het vuur is ontstaan.