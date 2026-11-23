Een 57-jarige automobilist is in Suriname aangehouden nadat hij vrijdagavond op de Ephraimzegenweg, ter hoogte van de Soekradjieweg, een 18-jarige e-biker had aangereden en was doorgereden. De jongeman raakte gewond, maar wist de auto te fotograferen en later de politie aan te wijzen waar het voertuig was gestopt.

Het slachtoffer, S.K., stond met zijn e-bike op de kruising toen hij werd geraakt door een grijze Toyota Vitz. De auto kwam vanuit de richting van de Agnoriaweg en sloeg linksaf de Soekradjieweg in. Volgens de jongeman hield de bestuurder daarbij onvoldoende rekening met hem.

Door de aanrijding kwam S.K. op het wegdek terecht. Hij liep schaafwonden op aan beide armen en zijn linkerbeen. De automobilist stopte niet om hulp te verlenen, maar reed eerst achteruit en verliet vervolgens via de Sohanweg de plaats van het ongeval.

Ondanks zijn verwondingen wist het slachtoffer de achterzijde van de wegrijdende auto te fotograferen. Op de plaats van de aanrijding bleef bovendien de voorbumper van het voertuig achter. De jongeman volgde de automobilist enige tijd en zag uiteindelijk dat de auto bij een woning stopte.

Daarna ging S.K. naar huis en vertelde hij zijn ouders wat er was gebeurd. Zijn vader bracht hem vervolgens naar de politie om aangifte te doen. Aan de hand van het opgegeven kentekennummer stelde de politie vast dat het om een Toyota Vitz ging.

Op aanwijzing van het slachtoffer begaven agenten zich naar de plek waar de auto was gestopt. Daar troffen zij een grijze Toyota Vitz aan, zonder voorbumper en met een barst in de achterruit. Ook bleek de motorkap nog warm te zijn.

De politie trof op de locatie de 57-jarige Lando P. aan. S.K., die eveneens aanwezig was, herkende hem als de bestuurder die hem had aangereden. Lando werd aangehouden op verdenking van het verlaten van de plaats van een verkeersongeval en overgebracht naar het politiebureau.

De verdachte verklaarde niet over een geldig Surinaams rijbewijs te beschikken. De Toyota is door de politie in beslag genomen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Lando in verzekering gesteld.