De bromfietser die zaterdag 21 november na een aanrijding met een vrachtwagen in Commewijne in het ziekenhuis is overleden, is geïdentificeerd als de 22-jarige Perdiep Brispat. Het ongeval vond rond 14.00 uur plaats aan de Hadji Iding Soemitaweg, ter hoogte van restaurant Dragon in de omgeving van Tamansari.

Uit nadere informatie over de toedracht als ook camerabeelden die de redactie van Waterkant.Net heeft gezien, blijkt dat beide bestuurders vanuit Meerzorg in de richting van Stolkertsijver reden. De vrachtwagen reed voorop, terwijl de bromfietser daarachter op het rijwiel- en bromfietspad reed.

Ter hoogte van het restaurant remde de vrachtwagenchauffeur af voor een ander voertuig. Omdat hij zijn vrachtwagen niet tijdig tot stilstand kon brengen, week hij naar links uit. Daarbij botste hij tegen de bromfietser, die op dat moment bezig was de vrachtwagen via het rijwiel- en bromfietspad te passeren.

Door de botsing raakte Brispat van de weg en eindigde met zijn bromfiets in berm. Hij raakte daarbij ernstig gewond en werd overgebracht naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), waar hij later aan zijn verwondingen overleed.

De politie van Richelieu heeft de zaak in onderzoek. De precieze omstandigheden waaronder de aanrijding heeft plaatsgevonden, worden verder onderzocht door de Surinaamse politie.