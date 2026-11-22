Iets meer dan een week na de aankondiging van de verscherping van veiligheidsmaatregelen en gezamenlijke patrouilles van politie en leger door president Jennifer Simons, stelt VHP-parlementariër Chuanrui Wang nog niets daarvan in de praktijk te hebben gezien.

“In mijn woonbuurt heb ik niet veel opgemerkt. Dat er misschien meer verkeerscontrole is, roadblocks en dat militairen erbij betrokken worden… ik heb niets gezien. Het kan zijn dat het misschien wel in andere woonwijken is, maar ik heb ook mijn collega’s gevraagd in Commewijne, Nickerie en Saramacca. En hetzelfde antwoord krijg ik. We zijn een week verder en nog steeds hebben we geen actie gezien.

Als we kijken naar de afgelopen twee weken, dan hebben we zeker meer dan twintig overvallen gehad. Het is bijna een record in de geschiedenis”, zei Wang in een interview op STVS. De politicus gaf aan via WhatsApp berichten van bezorgde ouders te hebben ontvangen. Zij laten weten uit angst hun kinderen niet meer naar school te durven sturen.

Ook zijn er burgers die aangeven niet eens meer boodschappen te durven doen in de supermarkt of in de avonduren te gaan sporten. De aankomende minister van Justitie en Veiligheid in Suriname moet volgens Wang daarom iemand zijn die het werk gelijk kan aanpakken. De parlementariër beseft wel dat de inkomende bewindsman het wel bijzonder moeilijk zal hebben indien hij dit jaar nog wordt beëdigd, aangezien de decembermaand de maand is waarop criminelen het meest actief zijn.

Vooral dekking zoeken achter politiestatistieken en criminaliteitscijfers gaat bij Wang niet op. Volgens hem kan mooi worden aangegeven dat cijfers aantonen dat de criminaliteit aan het dalen is, maar daarmee wordt het veiligheidsgevoel van de burger niet hersteld wanneer burgers in de praktijk het tegendeel merken.

Ook het gezag van de politie moet volgens de VHP’er gaan veranderen. “Wanneer een politieagent vroeger langsfietste, gingen mensen in de houding staan. Maar vandaag de dag hebben we het respect eigenlijk niet meer voor de politieagenten.

We zien vandaag de dag heel veel politieagenten met tatoeages en een soort houding en attitude. Ook bij verkeerscontroles kom je politieagenten tegen van wie je je afvraagt waarom die zo tegen jou praten. En dat is niet goed. Daarom moeten wij dat vanaf de opleiding van de politieagenten meenemen. Laten we opnieuw starten”, aldus Wang.