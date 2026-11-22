De politie in Nickerie heeft dinsdag 17 november twee mannen aangehouden in afzonderlijke onderzoeken naar inbraken en diefstallen. Het gaat om de 50-jarige N.G. en de 55-jarige A.M.A. Beiden zijn na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.

N.G. werd door de Bikers Unit Nickerie opgepakt in de omgeving van de Julianastraat. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij meerdere inbraken en diefstallen in het district. Daarbij zouden onder meer aanzienlijke geldbedragen in Surinaamse dollars en vreemde valuta, elektronische apparaten, levensmiddelen, alcoholische dranken en persoonlijke documenten zijn buitgemaakt.

Tussen 16 oktober en 9 november werden bij de politie van Nieuw-Nickerie verschillende aangiften gedaan. Het daaropvolgende onderzoek leidde naar N.G. Bij zijn aanhouding werden geen gestolen goederen of geldbedragen aangetroffen.

Op dezelfde dag hield de politie van Henar de 55-jarige A.M.A. aan nabij zijn woning aan de Zilvervliesrijstweg. De man wordt verdacht van een inbraak in een pand aan de Ketanrijstweg. De aangeefster had een dag eerder melding gemaakt van de diefstal van drie mobiele telefoons, een geldbedrag in Surinaamse dollars en hoeveelheden metaal die vermoedelijk goud en koper betroffen.

Bij A.M.A. trof de politie een hoeveelheid metaal aan die op koper lijkt. Het materiaal is in beslag genomen omdat het mogelijk afkomstig is van de inbraak. Beide zaken worden verder onderzocht.