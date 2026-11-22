Geen traditionele parade met uitsluitend strakke formaties, maar een demonstratie vol bijzondere bewegingen, aangepaste commando’s en opvallende danspassen. Het Korps Politie Suriname (KPS) liet vrijdag 20 november in het Emile de la Fuente Sportcentrum zien dat exercitie ook een heel andere kant heeft.

Tijdens de showexercitie kregen bezoekers verschillende demonstraties van de veiligheidsdiensten voorgeschoteld. De politiekapel opende het programma met het volkslied en enkele muziekstukken. Vervolgens lieten leden van de Bikers Unit zien welke aanhoudingstechnieken zij gebruiken, terwijl de hondenbrigade demonstreerde hoe politiehonden worden ingezet. Ook de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) verzorgde een showexercitie. Het KPS sloot de demonstraties af.

Volgens politie-inspecteur en exercitie-instructeur Lothar Biervliet was het evenement bedoeld om de samenleving op een andere manier kennis te laten maken met het werk van de veiligheidsdiensten. Anders dan bij de gebruikelijke exercitie stonden deze keer niet alleen discipline en nauwkeurigheid centraal, maar vooral het showelement. Zo kregen bezoekers onder meer bijzondere danspassen, bewegingen met wapens en speciaal aangepaste commando’s te zien.

Biervliet wees erop dat deze demonstratie verschilt van de traditionele parade op 25 november. Daarbij draait het om gedisciplineerde formaties en het correct uitvoeren van ingestudeerde commando’s. Tijdens een showexercitie krijgen de deelnemers juist de ruimte om andere technieken en bewegingen te presenteren.

De showexercitie werd volgens Biervliet vorig jaar voor het eerst georganiseerd in het kader van de viering van vijftig jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. De positieve reacties en belangstelling waren aanleiding om het evenement dit jaar te herhalen. Volgens de organisatie bleek ook nu uit de grote toestroom van bezoekers dat er veel interesse bestond.

Naast de deelnemende politieonderdelen en de BBS waren ook andere korpsen uitgenodigd. Zij moesten zich vanwege hun drukke werkzaamheden afmelden. De deelnemers die wel aanwezig waren, stonden volgens de organisatie voor de uitdaging om hun demonstraties zo foutloos mogelijk uit te voeren.