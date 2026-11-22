Maisha Neus, gewezen politica en voormalig activist, stelt dat het merendeel van de leden van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) als doorstromers kan worden aangemerkt. Volgens haar zijn deze parlementariërs niet met voldoende stemmen rechtstreeks door het Surinaamse volk gekozen.

“Onze DNA-leden zijn geen gekozen DNA-leden. Ze zijn doorstromers. Al hebben ze maar 30 stemmen, ze kunnen gewoon binnenkomen als ze op de juiste positie staan”, zei Neus in een interview op Stanvaste Radio. Volgens de gewezen STREI!-voorzitter dragen ook het doorschuiven van kandidaten en strategische plaatsingen op kandidatenlijsten bij aan het gebrekkig functioneren van het politieke systeem in Suriname.

Ook over het functioneren van het parlement en de aanneming van bepaalde belangrijke wetten is zij nog steeds niet tevreden. Neus stelt dat mensen zich tegenwoordig vaak bij politieke partijen aansluiten met het oog op persoonlijk gewin, in plaats van vanuit integriteit, principes of de overtuiging dat zij een bijdrage kunnen leveren aan verandering in Suriname.

Daarbij zouden zij vooral kijken naar welke partij de grootste is en waar zij zelf de meeste voordelen kunnen behalen. “Momenteel is het zo dat ifi yu wani meki eng en yu wani meki eng big, join politics. Het is een business geworden nu. Ze houden het systeem in stand. Just puppets on a string…op misschien enkelen na”, aldus de gewezen politica.

Neus stelt dat politici vaak worden weggestemd in Suriname. Volgens haar zijn er politici die bij opeenvolgende verkiezingen op kandidatenlijsten verschijnen, maar telkens een daling in hun stemmenaantal laten zien. Als voorbeeld verwijst zij naar de NPS. Hoewel de partij door de wijziging van het kiesstelsel zes zetels heeft behaald, tegenover drie bij de vorige verkiezingen, is het totale aantal stemmen op de partij volgens haar aanzienlijk teruggelopen.

Politici die bij de verkiezingen op eigen kracht een positie in het parlement bemachtigden, zijn Jennifer Simons, Ashwin Adhin, Ingrid Bouterse (allen NDP), Chan Santokhi, Krishna Mathoera, Marciano Dasai (allen VHP), Ronnie Brunswijk (ABOP), Gregory Rusland en Poetini Atompai (NPS). Simons en Rusland werden na hun toetreding gekozen tot respectievelijk president en vicepresident van Suriname, terwijl Santokhi in maart 2026 op 67-jarige leeftijd is overleden. Hun plekken in DNA zijn middels opschuiving ingevuld door leden die veel minder stemmen bij de afgelopen verkiezingen hebben gekregen.