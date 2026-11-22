De Tielse stichting Vrienden van Suriname maakt zich op voor een nieuwe hulpzending naar het binnenland van Suriname. Op dinsdag 1 december worden in Tiel containers geladen met schoolmeubilair voor scholen op Stoelmanseiland en in het dorp Balingsoela. Vrijwilligers zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het inzamelen en verzamelen van de goederen.

Ondanks het naderende einde van het jaar gaat het werk van de stichting onverminderd door. Zo werden matrassen opgehaald in Nijmegen en schoolmeubilair bij de Johannesschool in Tiel. Ook ontving de organisatie vijf pallets met medische hulpgoederen van ZorgserviceXL in Delfgauw en overtollige kleding van een kledingbank. Daarnaast brachten onder meer de GGD en TR Care hulpgoederen, waaronder bedden en behandelstoelen.

De volgende grote stap staat gepland voor dinsdag 1 december. Transportbedrijf Jan Krediet brengt dan een vrachtwagen vol schoolmeubilair naar de loods van de stichting aan de Passewaaijse Hogeweg 1 in Tiel. Het meubilair wordt rechtstreeks vanuit de vrachtwagen in de containers geladen, waarna het bestemd is voor de scholen op Stoelmanseiland, diep in het Surinaamse binnenland, en in Balingsoela.

Het transport is mogelijk gemaakt door bijdragen van Stichting Ipeek, Stichting Casterenshoeve en een donateur die anoniem wil blijven. Voor de ondersteuning in Suriname werkt Vrienden van Suriname samen met Stichting Team United 2020, de AAM Foundation, firma Haukes en liaison officer Soekhlal. In Balingsoela zal Willem Olan de distributie verzorgen.

De stichting kan tijdens het laden nog extra hulp gebruiken. De werkzaamheden beginnen op 1 december om 09.30 uur, terwijl vrijwilligers vooraf al goederen gereedmaken. Belangstellenden die willen meehelpen, kunnen contact opnemen via www.vriendenvansuriname.nl, wjpvrhee@gmail.com of Martin op 06 53891426.