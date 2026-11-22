Het lichaam van de visser die in de nacht van vrijdag op zaterdag 21 november bij Braamspunt in de Suriname rivier verdween, is zondagmiddag 22 november aangetroffen. Andere vissers ontdekten het levenloze lichaam terwijl het in het water dreef. Zij bevestigden een touw aan het lichaam en sleepten het vervolgens naar de steiger bij Leonsberg.

De visser was in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.00 uur van een vissersboot in het water gevallen, ter hoogte van de monding van de Surinamerivier. Volgens de kapitein stond de man op dat moment bij de punt van het vaartuig. Door nog onbekende oorzaak verloor hij zijn evenwicht of viel hij overboord. Wat er precies gebeurde, is nog niet vastgesteld.

De overige bemanningsleden probeerden de man na zijn val terug te vinden, maar hun zoektocht leverde niets op. De kapitein schakelde enkele uren later de politie van Nieuw-Amsterdam in, die rond 04.30 uur telefonisch op de hoogte werd gebracht van de vermissing.

Ruim een dag later kwam er een tragisch einde aan de vermissing toen vissers zondagmiddag het lichaam in het water ontdekten. In eerdere berichtgeving werd de vermiste visser aangeduid als Stevin Shahoed. De identiteit van de aangetroffen overledene is echter nog niet officieel bevestigd.

De politie van Nieuw-Amsterdam heeft de zaak in behandeling en zorgt voor de verdere afhandeling.