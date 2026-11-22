Een scholier in Lielendaal, in het district Commewijne, is eerder deze week mogelijk aan een ontvoering ontsnapt dankzij het alerte optreden van leerkrachten. Een onbekende zou hebben geprobeerd de leerling mee te nemen, maar door tijdig ingrijpen van het schoolpersoneel werd dat voorkomen. De betrokkenen vertrokken vervolgens in een voertuig in onbekende richting.

De school heeft naar aanleiding van het incident een waarschuwend bericht naar ouders en verzorgers gestuurd. Daarin worden zij opgeroepen hun kinderen extra waakzaam te maken en voorzorgsmaatregelen te treffen. De school benadrukt dat de veiligheid van leerlingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Over de identiteit van de betrokken persoon of personen is vooralsnog niets bekend. Ook het type en de kleur van het voertuig zijn onbekend. De leerkrachten hebben aangegeven alert te blijven en vragen ouders en verzorgers mee te werken aan een veilige gang van en naar school.

De schoolinspectie van Commewijne heeft leerkrachten eveneens opgeroepen extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo moeten schoolpoorten gesloten blijven en moeten verdachte situaties onmiddellijk worden gemeld.

De melding volgt op een waarschuwing van de politie eind juli over een vermoedelijke kinderlokker in de omgeving van Paranam en Avobakka. Die persoon zou zich hebben verplaatst in een zwartgelakt Noah- of Foxy-busje en hebben geprobeerd een leerling met snoep, waaronder een lolly, mee te lokken. De leerling rende weg, waardoor een mogelijk ernstig incident werd voorkomen.

De recente gebeurtenis in Lielendaal onderstreept volgens de betrokkenen het belang van waakzaamheid bij ouders, leerkrachten en de gemeenschap om schoolgaande kinderen te beschermen.