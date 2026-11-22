De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Marjolein Busstra, heeft een pilotproject voor jonge ondernemers feestelijk afgesloten. Met het initiatief is gewerkt aan betere kansen voor startende en jonge ondernemers, onder meer door hen in contact te brengen met banken, bedrijven en andere organisaties. Dat meldt de Nederlandse ambassade in Suriname naar aanleiding van de Dag van de Ondernemer.

Tijdens het project werden bijeenkomsten georganiseerd over financiering, het slim inzetten van sociale media en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Daarnaast kregen jonge ondernemers de gelegenheid om hun netwerk uit te breiden en contacten te leggen met organisaties die hen bij de ontwikkeling van hun onderneming kunnen ondersteunen.

De afsluiting bestond onder meer uit een zogeheten CEO Talk, sessies verzorgd door Finabank, Assuria en NOB Bank en mogelijkheden om te netwerken. Volgens de ambassade heeft de pilot nieuwe contacten en kansen opgeleverd en is daarmee een stap gezet naar een sterker ondernemersklimaat in Suriname.

Het project werd gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en uitgevoerd door Ondernemershuis en VSB Young Management.