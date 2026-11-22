NDP-parlementariër Ebu Jones heeft vandaag in De Nationale Assemblee (DNA) zijn misnoegen geuit over de zes uur vertraagde aanvang van de openbare vergadering. Hij pleitte ervoor om het salaris van DNA-leden die te laat intekenen op de presentielijst of wegblijven van vergaderingen, in te houden. De vergadering was voor 10.00 uur geconvoceerd, maar begon pas rond 16.00 uur.

“Voorzitter, yu musu koti den sma moni di e kon lati. Die mensen die in hun fractiekamer blijven, terwijl ze hier moeten zijn om de belangen van de samenleving te behartigen”, zei Jones. Ook zijn fractiegenoot Silvana Afonsoewa uitte kritiek op de gang van zaken. Volgens haar solt het parlement door dergelijk gedrag met de belangen van de samenleving. Voorzitter Ashwin Adhin merkte op dat het parlement zichzelf zal moeten corrigeren door de voorgestelde wijzigingen van het Reglement van Orde te omarmen. “Dan gaan wij onszelf disciplineren op een veel strakkere manier. En als dat betekent inkorting of wat dan ook, dan zullen we dat zien”, aldus Adhin.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien hekelde het feit dat de coalitie, ondanks haar 34 zetels, niet in staat was zelfstandig het vereiste quorum van 26 leden te behalen. Uiteindelijk was medewerking van de VHP nodig om de vergadering te kunnen openen. Jones ergerde zich aan deze uitlatingen en wees de VHP’er erop dat het een verantwoordelijkheid van alle 51 parlementariërs is om voor een quorum te zorgen.

“Mensen moeten hier geen held komen spelen of mooi weer komen uithangen. We zijn hier met 51 leden en we hebben de verplichting om allemaal quorum te verlenen. Je moet niet in je kamer gaan zitten en wachten totdat 26 of 27 hebben getekend. En wanneer de voorzitter gescheld heeft, dan zie je dat de hele VHP-fractie plotseling komt tekenen. Zo gaat het niet. We zijn hier met 51 en die verantwoordelijkheid ligt bij ons allen. Niemand moet komen spelen alsof ze plotseling moraalridders zijn en die samenleving een genoegen doen. Het is je verantwoordelijkheid en je dient hier te zijn! En wanneer die vergadering uitgeschreven is, dan moet je komen tekenen”, aldus Jones.

Op de agenda stond de behandeling van een aantal belastingwetten. Gajadien benadrukte verder dat wetswijzigingen ruim van tevoren aan DNA-leden beschikbaar moeten worden gesteld, zodat zij voldoende tijd hebben om zich daarop voor te bereiden. Volgens hem moet worden voorkomen dat wetten worden aangenomen die uiteindelijk in de praktijk niet uitvoerbaar blijken en daardoor dode letters worden.

Zijn fractiegenoot Kishan Ramsukul uitte eveneens kritiek op de gang van zaken. Hij merkte op dat de meest recente wetswijzigingen pas een half uur voor de vergadering naar de leden waren toegestuurd. Hij vindt het onwenselijk dat parlementariërs zich binnen zo’n korte tijd moeten voorbereiden om vervolgens slechts tijdens een interruptieronde van twee minuten hun inbreng te kunnen leveren. Kort na de aanvang werd de vergadering opnieuw geschorst, omdat niet de vereiste 26 DNA-leden in de zaal aanwezig waren om een mondelinge akte van de minister van Financiën en Planning aan te kunnen nemen.