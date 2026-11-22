NDP-parlementariër Wedprekash Joeloemsingh vindt het onbegrijpelijk dat het Openbaar Ministerie (OM) zo snel overgaat tot de vernietiging van in beslag genomen vliegtuigen die vermoedelijk zijn gebruikt voor drugstransporten. Volgens de volksvertegenwoordiger is de noodzaak hiervan niet duidelijk, aangezien dergelijke toestellen ook in beslag genomen en vervolgens openbaar verkocht zouden kunnen worden.

“Het Surinaamse Openbaar Ministerie vernietigt tot nu toe een vermoedelijk drugsvliegtuig razendsnel in het binnenland. Dat hebben we in de afgelopen periode gezien. Zelf snap ik de haast en de noodzaak ervan helemaal niet. Want het zou geconfisqueerd en verkocht kunnen worden in het openbaar, zoals eerder het geval is geweest”, aldus Joeloemsingh.

Hij deed deze uitspraken tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika inzake de ondersteuning bij het onderscheppen van burgerluchtvaartuigen in het kader van de bestrijding van illegale drugshandel.

De NDP’er wilde weten of met de aanname van deze overeenkomst het beleid van het OM hieromtrent zal veranderen en of het OM in de toekomst zal nalaten drugsvliegtuigen in het binnenland te vernietigen.