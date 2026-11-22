Een zware aanrijding tussen drie personenauto’s heeft in de nacht van zaterdag op zondag 22 november voor een flinke ravage gezorgd op de kruising van de Mr. Jagernath Lachmonstraat en de Coesewijnestraat in Suriname. Door de botsing belandde een van de voertuigen op zijn zijkant. Beide auto’s liepen aanzienlijke schade op.

Bij de aanrijding waren een witte Toyota Vitz, een zwarte Toyota Ist en een beige Toyota Fielder betrokken. De Toyota Vitz werd bestuurd door de 37-jarige S.M. De Toyota Ist werd bestuurd door de 36-jarige ondernemer R.L., terwijl de Toyota Fielder werd bestuurd door de 45-jarige M.A.

Één van de benadeelde klaagde van pijn. Die werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Tijdens de afhandeling bleek dat S.M. geen rijbewijs kon aantonen. Hij werd daarop aangehouden en overgebracht naar het bureau. Hij werd in de wacht geplaatst in afwachting van zijn voorgeleiding aan een hulpofficier van Justitie. Ook klaagde hij van pijn over zijn lichaam, omdat zijn voertuig na de klap op zijn zij was beland.

Ook de bestuurder van de Toyota Ist kon de vereiste voertuigbescheiden niet overleggen. Het voertuig werd daarom door een sleepdienst naar het bureau gesleept. De Toyota Vitz werd eveneens door dezelfde sleepdienst weggesleept en is in beslag genomen voor herkeuring.

De aanrijding is inmiddels door de Surinaamse politie afgehandeld.