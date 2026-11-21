Een Toyota Vitz die volgens een ooggetuige slingerend over de Commissaris Weythinghweg reed, is zaterdagochtend vroeg frontaal op een Toyota Ractis gebotst en vervolgens in brand gevlogen. De twee inzittenden van de Ractis raakten zwaargewond en waren na de klap niet aanspreekbaar.

Achter het stuur van de Vitz zat een 39-jarige militair, bij wie de politie aanwijzingen voor mogelijk alcoholgebruik constateerde.

Het ernstige ongeval vond op zaterdag 21 november plaats ter hoogte van Leiding Warenhuis. Volgens het voorlopige onderzoek van de politie van Leiding 9A reed de Vitz vanuit de richting van de rotonde naar Leiding 10. Een getuige verklaarde dat de auto slingerde en uiteindelijk op de rijhelft voor het tegemoetkomende verkeer terechtkwam. Daar volgde de frontale botsing met de Ractis.

Door de klap vloog de Vitz in brand. Omwonenden grepen in en wisten het vuur te blussen voordat de brandweer arriveerde. Brandweerlieden voerden vervolgens een nacontrole uit.

De twee inzittenden van de Ractis werden in niet-aanspreekbare toestand met een ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht. Over hun verdere toestand is nog niets bekendgemaakt.

De bestuurder van de Vitz, de 39-jarige militair K.R., vertoonde volgens de politie uiterlijke kenmerken die op alcoholgebruik kunnen wijzen. Hij werd eveneens naar het ziekenhuis gebracht voor medisch onderzoek en een bloedtest. Of hij daadwerkelijk onder invloed was, moet uit het onderzoek blijken.

Vanwege de militaire status van de bestuurder is de Militaire Politie ingeschakeld. De politie van Leiding 9A zet het onderzoek samen met de Militaire Politie voort. Het Korps Politie Suriname roept bestuurders opnieuw op niet onder invloed van alcohol, andere bedwelmende middelen of bij vermoeidheid aan het verkeer deel te nemen.