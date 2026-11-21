In Suriname wordt een visser sinds de nacht van vrijdag op zaterdag vermist nadat hij van een boot in het water was gevallen. Sindsdien is hij niet meer boven water gekomen.

Volgens de kapitein van de vissersboot gebeurde dit bij Braamspunt, ter hoogte van de monding van de Suriname rivier en gaat het om de visser Stevin Shahoed. Hij stond rond 01.00 uur bij de punt van het vaartuig toen hij door nog onbekende oorzaak in het water viel.

Een eerste zoekactie door de bemanning leverde niet het gewenste resultaat op. De politie van Nieuw-Amsterdam ontving rond 04.30 uur telefonisch een melding van de kapitein over het incident.

De Surinaamse politie zal zaterdag een zoekactie naar de vermiste visser op touw zetten.