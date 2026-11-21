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Twee buschauffeurs in Suriname zijn door de politie betrapt op het rijden over een rijwielpad. Bij de controles kwam ook aan het licht dat beide bestuurders nog openstaande vonnissen hadden. Samen moesten ze 10.400 Surinaamse dollar betalen, terwijl hun verkeersovertredingen eveneens werden afgehandeld.

De eerste chauffeur werd op de Indira Gandhiweg staande gehouden door leden van de Structuur Speciale Diensten (SD), die terugkeerden van verkeersvoorlichting op scholen. Bij een controle via de afdeling DES bleek dat de man vijf openstaande vonnissen had. Hij betaalde daarop SRD 6.000 en kreeg daarnaast een boete voor het rijden over het rijwielpad.

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Kort daarna werd bij de kruising van de Kankantriestraat en de Van ’t Hogerhuysstraat een tweede buschauffeur op dezelfde overtreding betrapt. Ook hij bleek openstaande vonnissen te hebben waarvoor hechtenis gold. Nadat hij SRD 4.400 had betaald en de verkeersovertreding was afgehandeld, mocht hij vertrekken.

De Structuur Speciale Diensten waarschuwt dat rijwielpaden bedoeld zijn voor langzaam verkeer en dat automobilisten die deze paden gebruiken andere weggebruikers in gevaar brengen. De dienst roept bestuurders op zich aan de verkeersregels te houden.