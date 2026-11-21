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Suriname wil de economische banden met Qatar verder aanhalen en hoopt daarbij buitenlandse investeringen aan te trekken voor verschillende sectoren. Vooral de aanstaande offshore-olieproductie biedt volgens minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking kansen. Ook over visumvrij reizen, luchtvaartverbindingen en investeringsbescherming zijn beide landen met elkaar in gesprek.

De samenwerking kwam vrijdag 20 november aan de orde tijdens een ontmoeting tussen president Jennifer Geerlings-Simons en de Qatarese ambassadeur Ahmad Mohammed Al Shebani. De diplomaat, die niet in Suriname is gevestigd, bracht in het kader van de Suriname Diplomatic Week een beleefdheidsbezoek aan het Kabinet van de President. Minister Bouva was eveneens aanwezig.

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Volgens Bouva zijn de contacten met Qatar de afgelopen maanden geïntensiveerd. Hij ontmoette de ambassadeur rond februari in Brazilië, waarna ook de Surinaamse ambassadeur in dat land, Ike Antonius, betrokken raakte bij verdere gesprekken. Inmiddels wordt gewerkt aan vier overeenkomsten die de samenwerking concreter moeten maken.

Een van de onderwerpen is de afschaffing van de visumplicht. Bouva ondertekende hierover volgens de regering in september 2025 al een overeenkomst met zijn Qatarese ambtgenoot, maar de verdere afronding moet nog plaatsvinden. Daarnaast krijgt een luchtvaartovereenkomst aandacht vanwege de mogelijkheden voor zakenreizen en toerisme. Ook liggen afspraken over belastingregelingen en het bevorderen van investeringen op tafel.

De regering wil de investeringsafspraken in de loop van volgend jaar afronden en laten ondertekenen. Er staan daarnaast politieke gesprekken tussen de verantwoordelijke ministers op de planning, mogelijk gevolgd door overleg op hoog niveau tussen de staatshoofden. Bouva ziet kansen om bedrijven met internationale ervaring, deskundigheid en kapitaal bij de ontwikkeling van Suriname te betrekken.

De bewindsman noemt naast de oliesector ook infrastructuur, woningbouw, landbouw, toerisme en ICT als mogelijke terreinen voor samenwerking. Volgens hem kan Suriname niet in alle benodigde investeringen zelf voorzien. Om buitenlandse ondernemers aan te trekken, werkt de regering aan een beter investeringsklimaat. Een ontwerp voor een investeringswet is volgens Bouva gereed om binnenkort aan het parlement te worden aangeboden. Ook wordt gewerkt aan wetgeving voor een investeringsagentschap.