De Chinese autogigant BYD heeft in Nederland een flinke juridische klap gekregen. Een rechter in Den Haag heeft bepaald dat de Chinese SUV Fangchengbao Ti7 niet in de Europese Unie mag worden verkocht, omdat het ontwerp te veel overeenkomsten vertoont met dat van de populaire Land Rover Defender. Ook de geplande productie van het model in Hongarije mag voorlopig niet doorgaan.

De zaak werd aangespannen door Jaguar Land Rover (JLR), onderdeel van het Indiase Tata Motors. Het Britse automerk vindt dat BYD met de Ti7 te dicht in de buurt komt van het beschermde ontwerp van de Defender. De Chinese fabrikant introduceerde de zevenpersoons SUV vorig jaar op de thuismarkt en kondigde vervolgens aan dat het voertuig ook in het Verenigd Koninkrijk besteld kon worden. De eerste leveringen waren voorzien voor januari 2027.

De rechter gaf JLR vrijdag 20 november gelijk in het kort geding meldt Reuters. Volgens de rechtbank zijn meerdere opvallende ontwerpkenmerken van de Defender terug te vinden in de Chinese SUV. Het gaat onder meer om de hoekige carrosserie, het vrijwel vlakke dak, de rechtopstaande vormgeving, de vierkante wielkasten en de achterkant van het voertuig.

Voor BYD betekent de uitspraak dat het bedrijf de Ti7 voorlopig niet op de markt mag brengen in de Europese Unie. Het verbod gaat een week na de uitspraak in. Ook mag de fabrikant het model niet produceren in zijn nieuwe fabriek in Hongarije, waar begin volgend jaar de grootschalige autoproductie moet beginnen. De beperkingen blijven gelden zolang de juridische kwestie niet definitief is afgehandeld. Over de Britse dochteronderneming van BYD kon de Nederlandse rechter geen uitspraak doen.

BYD is woedend over de beslissing en heeft aangekondigd in beroep te gaan. De fabrikant bestrijdt dat de Ti7 een kopie van de Defender is en houdt vol dat het voertuig volledig door eigen ontwerpers is ontwikkeld. Het bedrijf wil via de rechter aantonen dat het geen inbreuk maakt op de rechten van Jaguar Land Rover.

Voor JLR staat veel op het spel. De Defender is het bestverkopende model van het merk en was in 2025 wereldwijd goed voor meer dan 100.000 verkochte exemplaren. Het bedrijf benadrukt dat het zijn ontwerpen en andere intellectuele eigendommen zal blijven beschermen. Rechtszaken tussen grote autofabrikanten over vermeende namaak van voertuigontwerpen komen in Europa relatief weinig voor.

De uitspraak komt bovendien op een gevoelig moment voor BYD. De Chinese autofabrikant groeit razendsnel op de Europese markt, waar het sinds eind 2022 actief is. In de eerste negen maanden van 2026 verkocht BYD er volgens cijfers van brancheorganisatie ACEA meer dan 280.000 voertuigen, ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee passeerde het bedrijf onder meer Ford, Tesla en Nissan. De juridische strijd om de Ti7 is nog niet voorbij, maar voorlopig heeft Jaguar Land Rover in Den Haag een belangrijke overwinning geboekt.