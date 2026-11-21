De familie van de sinds 15 augustus in Suriname vermiste Rodney Leysner (53) reageert verbaasd op een opvallende uitspraak van de Surinaamse politie in Het Parool. Een woordvoerder zegt dat de oplossing van de zaak nabij is, terwijl zijn zus Nathalie aangeeft dat de familie van niets weet. Zij noemt het op Facebook “bizar” dat er goed nieuws in het vooruitzicht wordt gesteld: “Wij weten van niks.”

De politiewoordvoerder verklaart tegenover de krant dat zowel het onderzoek als de jacht op hoofdverdachte Ryan Torilal doorgaan. Gedetailleerde informatie kan volgens hem in het belang van de zaak niet worden verstrekt. Toch klinkt hij stellig: “Maar de oplossing is nabij. Het komt 100 procent goed.”

Het Parool beschrijft ook een opmerkelijk laatste filmpje van de ondernemer en filmproducent. Op 15 augustus vertelde Leysner zijn moeder dat hij een werkbespreking had en later zou terugbellen. Die avond stuurde hij haar om 21.39 uur onverwacht een video van vijftien seconden, opgenomen op een farm aan de Vijfde Rijweg in Saramacca. Volgens de krant herkennen meerdere mensen daarin ook de stem van Torilal. Het filmpje eindigt abrupt, voordat een vraag van Leysner wordt beantwoord. Vier minuten later was hij volgens Het Parool voor het laatst online.

De witte Kia Sorento waarin Leysner die dag van huis was vertrokken, werd later uitgebrand en in elkaar geperst uit een zwamp in Saramacca opgegraven. Van Leysner zelf ontbreekt nog altijd ieder spoor. In het onderzoek werden een Cubaans echtpaar en een Surinaamse verdachte aangehouden.

Torilal is de vierde verdachte en is voortvluchtig. Hij is de ex-echtgenoot van Rudisa-topvrouw Warsha Sardjoe, met wie Leysner als commercieel directeur bij het concern nauw samenwerkte. Volgens Het Parool waren er zakelijke spanningen tussen Leysner en Torilal. De krant meldt dat Torilal internationaal gesignaleerd staat en door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van onder meer moord, vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie.

De familie voelt zich vanuit Suriname slecht op de hoogte gehouden. Nathalie zegt in de krant niet de indruk te hebben dat er intensief naar haar broer wordt gezocht. Ook Nederlandse speurhonden hebben hem niet gevonden. De familie heeft 10.000 Amerikaanse dollar uitgeloofd voor de tip die de zaak oplost. Daarnaast heeft Don Ceder van de ChristenUnie Kamervragen gesteld over de Nederlandse consulaire en diplomatieke inzet om Leysners verblijfplaats te achterhalen.

Warsha Sardjoe ging niet in op een verzoek van Het Parool om een gesprek. Via haar secretaresse liet zij weten dat de vermissing het bedrijf nog altijd bezighoudt en dat wordt meegeleefd met de familie en andere dierbaren, die al maanden in onzekerheid verkeren.

Voor Leysners moeder blijft de hoop bestaan dat haar zoon nog leeft. “Ik blijf hopen dat ik hem ooit nog zal zien”, zegt zij in de krant. Nathalie vertelt juist dat haar hoop afneemt naarmate de tijd verstrijkt. Het zwaarst vindt zij de onzekerheid over wat er met haar broer is gebeurd.