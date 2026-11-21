De politie in Suriname heeft donderdagmiddag 19 november de 34-jarige ondernemer R.T. aangehouden bij een winkelcentrum in Paramaribo-Noord. Tegen de man was aangifte gedaan wegens vermoedelijke oplichting en verduistering.

Volgens de verkregen informatie zou de ondernemer een benadeelde meer dan 5.000 Amerikaanse dollar schuldig zijn. Na het uitwerken van informatie wist de politie hem in Paramaribo-Noord te lokaliseren en aan te houden.

De Surinaamse politie roept andere personen die mogelijk door R.T. zijn benadeeld op om alsnog aangifte te doen.

Over de precieze omstandigheden van de vermoedelijke strafbare feiten en de verdere afhandeling van de aanhouding zijn nog geen bijzonderheden bekend.